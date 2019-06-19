Бывшего президента UEFA Мишеля Платини освободили из-под стражи

Источник: AFP 2019

Платини 18 июня был взят под стражу в рамках дела о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 г. Кроме него по делу проходят Клод Геан, занимавший ранее посты генерального секретаря администрации президента Франции Николя Саркози и министра внутренних дел страны.

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Была также задержана бывший советник Саркози Софи Дион. Всех их вызвали в Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями.

Изначально Платини должны были допросить в качестве свидетеля. Однако когда бывший президент UEFA прибыл в офис управления, он был задержан. Платини провел там несколько часов. В каком статусе по этому делу он сейчас находится, агентство не уточняет.