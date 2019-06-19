Платини: Следователи задавали вопросы о ФИФА, чемпионатах мира в России и Катаре
ТАСС, 19 июня. Следователи во время допроса бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини задавали ему вопросы, касающиеся деятельности Международной федерации футбола (ФИФА), а также связанные с чемпионатом Европы — 2016 и чемпионатами мира в России (2018) и Катаре (2022). Об этом сам Платини, чьи слова передает агентство Франс Пресс, сообщил журналистам после того, как его выпустили