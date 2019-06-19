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12:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Апелляция Неймара на трехматчевую дисквалификацию во Франции отклонена

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Высший апелляционный комитет Федерации футбола Франции оставил в силе трехматчевую дисквалификацию форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает France Football.

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Источник: Reuters

Ранее Федерация футбола Франции объявила, что Неймар дисквалифицирован на три игры, а также наказан условным отстранением еще на два матча. Бразилец подвергся санкциям за то, что после финального матча Кубка Франции с «Ренном» вступил в конфликт с одним из болельщиков и ударил его по лицу. «ПСЖ» подал апелляцию на данное решение, но дисквалификация игрока была сохранена.

Неймар уже пропустил две встречи. Третьим матчем, в котором бразилец не сыграет из-за дисквалификации, станет встреча за Суперкубок Франции с «Ренном» (3 августа).

Ранее Неймар был дисквалифицирован УЕФА на три матча за оскорбление арбитров после ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед». Данное решение также было обжаловано. Вердикт ожидается в среду.

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