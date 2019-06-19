Апелляция Неймара на трехматчевую дисквалификацию во Франции отклонена

Ранее Федерация футбола Франции объявила, что Неймар дисквалифицирован на три игры, а также наказан условным отстранением еще на два матча. Бразилец подвергся санкциям за то, что после финального матча Кубка Франции с «Ренном» вступил в конфликт с одним из болельщиков и ударил его по лицу. «ПСЖ» подал апелляцию на данное решение, но дисквалификация игрока была сохранена.
Неймар уже пропустил две встречи. Третьим матчем, в котором бразилец не сыграет из-за дисквалификации, станет встреча за Суперкубок Франции с «Ренном» (3 августа).
Ранее Неймар был дисквалифицирован УЕФА на три матча за оскорбление арбитров после ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед». Данное решение также было обжаловано. Вердикт ожидается в среду.