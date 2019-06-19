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12:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар — президенту «ПСЖ»: Я больше не желаю здесь играть, хочу вернуться домой

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своём желании покинуть команду в летнее трансферное окно и вернуться в «Барселону».

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Источник: Reuters

«Я больше не хочу здесь играть. Я хочу вернуться домой, откуда мне никогда не стоило уходить», — приводит слова Неймара AS со ссылкой на Mundo Deportivo.

Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн. В ходе пребывания форварда в парижском клубе в СМИ неоднократно появлялась информация, согласно которой он не чувствует себя счастливым в команде и хочет вернуться в Испанию. Сообщалось, что на бразильца, помимо «Барселоны», претендует и мадридский «Реал».

Аль-Хелаифи недавно выступил с критикой в адрес звёздных футболистов «ПСЖ», заявив, что клуб готов расстаться с теми, кто не относится к делу должным образом.

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