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12:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» хочет включить Гризманна в сделку по Неймару

Руководство «Барселоны» продумывает условия потенциального возвращения нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен».

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Источник: Reuters

Как сообщает El Mundo, боссы сине-гранатовых хотят включить в сделку форварда Антуана Гризманна, несмотря на то, что формально он всё ещё является футболистом мадридского «Атлетико». В «Барселоне» знают, что команда не лучшим образом относится к возможному трансферу француза, с которым у каталонцев заключено предварительное соглашение, и предпочитает видеть в своих рядах Неймара.

При этом утверждается, что для самого Гризманна переход в «ПСЖ» станет более выгодным в финансовом плане, поскольку в «Барселоне» ему пришлось бы пойти на значительное понижение оклада.

Напомним, Гризманн мог перейти в «Барселону» ещё в 2018 году, однако тогда он принял решение остаться в «Атлетико» и продлил с клубом контракт на улучшенных условиях.

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