«Барселона» хочет включить Гризманна в сделку по Неймару
Руководство «Барселоны» продумывает условия потенциального возвращения нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен».
Руководство «Барселоны» продумывает условия потенциального возвращения нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен».
Как сообщает El Mundo, боссы
При этом утверждается, что для самого Гризманна переход в «ПСЖ» станет более выгодным в финансовом плане, поскольку в «Барселоне» ему пришлось бы пойти на значительное понижение оклада.
Напомним, Гризманн мог перейти в «Барселону» ещё в 2018 году, однако тогда он принял решение остаться в «Атлетико» и продлил с клубом контракт на улучшенных условиях.