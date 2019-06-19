«Барселона» хочет включить Гризманна в сделку по Неймару

Как сообщает El Mundo, боссы сине-гранатовых хотят включить в сделку форварда Антуана Гризманна, несмотря на то, что формально он всё ещё является футболистом мадридского «Атлетико». В «Барселоне» знают, что команда не лучшим образом относится к возможному трансферу француза, с которым у каталонцев заключено предварительное соглашение, и предпочитает видеть в своих рядах Неймара.



При этом утверждается, что для самого Гризманна переход в «ПСЖ» станет более выгодным в финансовом плане, поскольку в «Барселоне» ему пришлось бы пойти на значительное понижение оклада.



Напомним, Гризманн мог перейти в «Барселону» ещё в 2018 году, однако тогда он принял решение остаться в «Атлетико» и продлил с клубом контракт на улучшенных условиях.