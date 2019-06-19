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15:01 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Месси попросил президента «Барселоны» вернуть футболиста Неймара

ТАСС, 19 июня. Капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси попросил президента клуба Хосепа Марию Бартомеу приобрести нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание El Mundo.

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Источник: Reuters

По информации издания, такой вариант возможен, если «Барселоне» удастся передать ПСЖ соглашение, заключенное каталонским клубом с французским нападающий мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном в марте этого года. Таким образом, «Барселона» надеется снизить стоимость Неймара. По данным портала Transfermarkt, трансфер 27-летнего Неймара оценивается в €180 млн, а 28-летнего Гризманна в €130 млн. Ранее сообщалось, что некоторые игроки «Барселоны» против перехода Гризманна из-за его отказа в самом конце летнего трансферного окна прошлого года.

Неймар перешел в «Барселону» из бразильского «Сантоса» в 2013 году и за четыре сезона дважды выиграл чемпионат Испании (2015, 2016), трижды Кубок Испании (2015, 2016, 2017), один раз Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и Суперкубок Испании (2013), а также клубный чемпионат мира (2015). Перейдя в ПСЖ в 2017 году, Неймар дважды стал чемпионом Франции и завоевал Кубок Франции (2018), Кубок лиги (2018) и Суперкубок Франции (2018). В составе сборной он стал олимпийским чемпионом (2016), чемпионом Южной Америки среди молодежных команд (2011) и обладателем Кубка конфедераций (2013).

Гризманн выступал за мадридский «Атлетико» с 2014 года. За это время он выиграл с клубом Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/18) и Суперкубок УЕФА (2018). В составе сборной Гризманн стал победителем чемпионата мира по футболу в России — 2018 и выиграл серебро домашнего чемпионата Европы — 2016. 15 мая нападающий объявил об уходе из «Атлетико».

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