Скоулз оштрафован на 8 тысяч фунтов за ставки на футбол

Источник: Reuters

Как сообщает ВВС, сумма штрафа составила 8 тысяч фунтов стерлингов.

В сообщении говорится, что Скоулз сделал 140 ставок на футбольные матчи в период с 17 августа 2015 года по 12 января 2019 года. Сам экс-игрок, который с 2014 года является акционером «Сэлфорд Сити», признал, что нарушил правила.

В заявлении ФА указывается, что нет доказательств влияния Скоулза на исход матчей, на которые он делал ставки. Всего Скоулз поставил на сумму 26159 фунтов, а его прибыль составила 5831 фунт.