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15:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Скоулз оштрафован на 8 тысяч фунтов за ставки на футбол

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оштрафован за нарушение регламента Футбольной ассоциации Англии (ФА) в сфере ставок.

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Источник: Reuters

Как сообщает ВВС, сумма штрафа составила 8 тысяч фунтов стерлингов.

В сообщении говорится, что Скоулз сделал 140 ставок на футбольные матчи в период с 17 августа 2015 года по 12 января 2019 года. Сам экс-игрок, который с 2014 года является акционером «Сэлфорд Сити», признал, что нарушил правила.

В заявлении ФА указывается, что нет доказательств влияния Скоулза на исход матчей, на которые он делал ставки. Всего Скоулз поставил на сумму 26159 фунтов, а его прибыль составила 5831 фунт.

Среди ставок Скоулза восемь были сделаны на «Манчестер Юнайтед» в период, когда там работали его совладельцы «Сэлфорд Сити» Райан Гиггз и Ники Батт. Также он делал восемь ставок на матчи Кубка Англии, но уже после вылета «Сэлфорд Сити».

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