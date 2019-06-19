Скоулз оштрафован на 8 тысяч фунтов за ставки на футбол
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оштрафован за нарушение регламента Футбольной ассоциации Англии (ФА) в сфере ставок.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оштрафован за нарушение регламента Футбольной ассоциации Англии (ФА) в сфере ставок.
Как сообщает ВВС, сумма штрафа составила 8 тысяч фунтов стерлингов.
В сообщении говорится, что Скоулз сделал 140 ставок на футбольные матчи в период с 17 августа 2015 года по 12 января 2019 года. Сам
В заявлении ФА указывается, что нет доказательств влияния Скоулза на исход матчей, на которые он делал ставки. Всего Скоулз поставил на сумму 26159 фунтов, а его прибыль составила 5831 фунт.
Среди ставок Скоулза восемь были сделаны на «Манчестер Юнайтед» в период, когда там работали его совладельцы «Сэлфорд Сити» Райан Гиггз и Ники Батт. Также он делал восемь ставок на матчи Кубка Англии, но уже после вылета «Сэлфорд Сити».