«Бавария» объявила о возвращении Хуммельса в дортмундскую «Боруссию»

Стороны уже согласовали трансфер 30-летнего футболиста. При этом условия сделки не разглашаются. Теперь игроку предстоит пройти медицинское обследование в стане «шмелей».



Хуммельс является воспитанником «Баварии», за которую выступал с 2007 по 2008 год, после чего перебрался в «Боруссию», где провёл восемь лет. С дортмундцами защитник дважды становился чемпионом Германии и выиграл один Кубок и два Суперкубка страны, а также добрался до финала Лиги чемпионов. В 2016 году Хуммельс вернулся в «Баварию», с которой успел завоевать семь трофеев за три года. Со сборной Германии Матс в 2014 году стал чемпионом мира.