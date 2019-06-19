Российским клубам понадобился чемпион мира

Источник: AP 2019

Шюррле, принадлежащий дортмундской «Боруссии», последний сезон провел на правах аренды в лондонском «Фулхэме».

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Источник пишет, что полузащитник больше не входит в планы немецкого клуба, и потому его представители начали контактировать с клубами из России. Названия претендентов на Шюррле пока неизвестны.

Полузащитник стал чемпионом мира в 2014 году. Именно с его передачи немцы забили победный гол в финале турнира против Аргентины. Также Шюррле известен по выступлениям за «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».