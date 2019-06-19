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17:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Российским клубам понадобился чемпион мира

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Андре Шюррле ведет переговоры с российскими клубами. Об этом сообщает портал Ligainsider.de со ссылкой на газету Bild.

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Источник: AP 2019

Шюррле, принадлежащий дортмундской «Боруссии», последний сезон провел на правах аренды в лондонском «Фулхэме».

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Источник пишет, что полузащитник больше не входит в планы немецкого клуба, и потому его представители начали контактировать с клубами из России. Названия претендентов на Шюррле пока неизвестны.

Полузащитник стал чемпионом мира в 2014 году. Именно с его передачи немцы забили победный гол в финале турнира против Аргентины. Также Шюррле известен по выступлениям за «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».

В России уже играет один из партнеров спортсмена по сборной Германии — защитник Бенедикт Хеведес. Выигравший золото чемпионата мира футболист выступает за «Локомотив» с лета 2018 года.

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