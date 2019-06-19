«Кайсар» забил «Тоболу» пенальти на пятой добавленной минуте и вышел в финал Кубка Казахстана

В ответном домашнем матче кызылординский клуб со счетом 3:1 одержал победу над «Тоболом» и прошел дальше по сумме двух игр, первая из которых завершилась в пользу костанайской команды со счетом 1:0.

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До последних минут матча «Тобол» уступал 0:2, но потом забил мяч, который едва не стал решающим — при счете 2:1 (общий 2:2) в финале бы играл именно костанайский клуб за счет гостевого гола.

Но на пятой добавленной минуте «Кайсар» забил в ворота соперника пенальти, который и вывел команду дальше.