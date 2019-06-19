Обвинившая Неймара в изнасиловании модель осталась без улик

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По информации издания, полиция Сан-Паулу запросила у модели мобильный телефон, на котором осталась переписка с Неймаром. Триндади заявила, что телефон был потерян.

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Адвокат женщины Косме Араужо отметил, что телефон может находиться у ее бывшего представителя — Данило Гарсии де Андраде. Триндади якобы оставила его в машине де Андраде.

8 июня Триндади сообщила о краже планшета, в котором содержалось видео, якобы доказывающее вину Неймара. Тогда же она заявила о коррумпированности полиции. После этого де Андраде, которого модель обвинила в краже, отказался от работы с ней.