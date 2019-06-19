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18:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Обвинившая Неймара в изнасиловании модель осталась без улик

Модель Нажила Триндади, обвинившая в изнасиловании нападающего сборной Бразилии по футболу и французского клуба ПСЖ Неймара, заявила о потере улик по делу. Об этом сообщает L"Équipe.

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По информации издания, полиция Сан-Паулу запросила у модели мобильный телефон, на котором осталась переписка с Неймаром. Триндади заявила, что телефон был потерян.

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Адвокат женщины Косме Араужо отметил, что телефон может находиться у ее бывшего представителя — Данило Гарсии де Андраде. Триндади якобы оставила его в машине де Андраде.

8 июня Триндади сообщила о краже планшета, в котором содержалось видео, якобы доказывающее вину Неймара. Тогда же она заявила о коррумпированности полиции. После этого де Андраде, которого модель обвинила в краже, отказался от работы с ней.

Об обвинении в адрес Неймара стало известно 2 июня. Триндади обратилась в полицию, указав, что футболист изнасиловал ее 15 мая в Париже. Сторона игрока выступила с опровержением и допустила раскрытие их переписки с целью снятия подозрений. Неймар опубликовал видеозапись с женщиной, после чего в Бразилии на него завели уголовное дело.

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