«Атырау» стал вторым финалистом Кубка Казахстана по футболу
ФК «Атырау» сыграл вничью с «Ордабасы» в ответном матче полуфинала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ФК «Атырау» сыграл вничью с «Ордабасы» в ответном матче полуфинала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Атырау и завершилась ничьей 0:0. Так как первая игра в Шымкенте завершилась со счетом 1:1, «нефтяники» прошли дальше за счет гостевого гола.
Напомним, «Атырау» стал вторым финалистом Кубка Казахстана. Ранее барьер полуфинала преодолел «Кайсар», обыгравший «Тобол».