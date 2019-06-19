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18:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» стал вторым финалистом Кубка Казахстана по футболу

ФК «Атырау» сыграл вничью с «Ордабасы» в ответном матче полуфинала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Атырау и завершилась ничьей 0:0. Так как первая игра в Шымкенте завершилась со счетом 1:1, «нефтяники» прошли дальше за счет гостевого гола.

Напомним, «Атырау» стал вторым финалистом Кубка Казахстана. Ранее барьер полуфинала преодолел «Кайсар», обыгравший «Тобол».

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