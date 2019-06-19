«Барселона» расстанется с двумя игроками ради Неймара

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

По информации издания, французы потребовали у каталонцев не менее 220 миллионов евро за переход Неймара.

Читайте также Обвинившая Неймара в изнасиловании модель осталась без улик

Руководство Барселоны готово продать французского нападающего Усмана Дембеле и бразильского полузащитника Филиппе Коутинью для завершения сделки. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Дембеле в 100 миллионов евро, Коутинью — в 90 миллионов.

17 июня стало известно, что ПСЖ продаст Неймара, если получит выгодное предложение. Сам футболист также хочет уйти из парижской команды, а его агент Пини Захави начал искать ему новый клуб в Испании.