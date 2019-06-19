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19:35 (мск), источник: Lenta.Ru

«Барселона» расстанется с двумя игроками ради Неймара

Руководство «Барселоны» готово расстаться с двумя футболистами ради возвращения нападающего французского ПСЖ Неймара. Об этом сообщает Marca.

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По информации издания, французы потребовали у каталонцев не менее 220 миллионов евро за переход Неймара.

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Руководство Барселоны готово продать французского нападающего Усмана Дембеле и бразильского полузащитника Филиппе Коутинью для завершения сделки. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Дембеле в 100 миллионов евро, Коутинью — в 90 миллионов.

17 июня стало известно, что ПСЖ продаст Неймара, если получит выгодное предложение. Сам футболист также хочет уйти из парижской команды, а его агент Пини Захави начал искать ему новый клуб в Испании.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

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