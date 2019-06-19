Газзаев объяснил поражение «Тобола» от «Кайсара» в полуфинале Кубка Казахстана

«В первом тайме инициатива была в руках у команды «Кайсар». Мы играли на контратаках. С точки зрения стратегии двух игр мы действовали правильно. Во втором тайме мы уже имели большое преимущество. Если говорить более конкретно по игре, то, конечно, создавать столько моментов и не реализовывать с нашей стороны — выиграть игру очень сложно. Тем не менее, игра давалась.

Огромная доля везения была сегодня на строне ФК «Кайсар». Мы сожалеем, что не удалось выйти в финал. На такую важную игру повлияла потеря наших ключевых игроков — Нургалиева, Турисбека. Это ключевые игроки линии атаки. Явно было видно, что нам не хватало исполнительского мастерства в завершающей стадии. И Нургалиев, и Турисбек пропускали игру — из-за смены покрытия были проблемы с коленами у обоих. Они никак не могли принимать участие в игре. Мы недоукомплектованы — об этом я говорю давно. Конечно же, все это в совокупности тоже сказалось на результате. Но при всем этом наши игроки очень старались. В целом по игре могу сказать, что мы так же заслуживали выхода в финал, но большая удача была на стороне ФК «Кайсар»", — сказал Газзаев.