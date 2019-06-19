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19:53 (мск), источник: Vesti.kz

Газзаев объяснил поражение «Тобола» от «Кайсара» в полуфинале Кубка Казахстана

Главный тренер «Тобола» Владимир Газзаев, комментируя на пресс-конференции ответный матч полуфинала Кубка Казахстана по футболу против «Кайсара», назвал причины, которые помешали его команде пройти дальше, сообщают Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«В первом тайме инициатива была в руках у команды «Кайсар». Мы играли на контратаках. С точки зрения стратегии двух игр мы действовали правильно. Во втором тайме мы уже имели большое преимущество. Если говорить более конкретно по игре, то, конечно, создавать столько моментов и не реализовывать с нашей стороны — выиграть игру очень сложно. Тем не менее, игра давалась.

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Огромная доля везения была сегодня на строне ФК «Кайсар». Мы сожалеем, что не удалось выйти в финал. На такую важную игру повлияла потеря наших ключевых игроков — Нургалиева, Турисбека. Это ключевые игроки линии атаки. Явно было видно, что нам не хватало исполнительского мастерства в завершающей стадии. И Нургалиев, и Турисбек пропускали игру — из-за смены покрытия были проблемы с коленами у обоих. Они никак не могли принимать участие в игре. Мы недоукомплектованы — об этом я говорю давно. Конечно же, все это в совокупности тоже сказалось на результате. Но при всем этом наши игроки очень старались. В целом по игре могу сказать, что мы так же заслуживали выхода в финал, но большая удача была на стороне ФК «Кайсар»", — сказал Газзаев.

Напомним, в ответном матче «Тобол» проиграл «Кайсару» со счетом 1:3. Причем при счете 1:2 в финал выходил бы именно костанайский клуб, но он пропустил пенальти на пятой добавленной минуте.

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