«Манчестер Юнайтед» заключил новый контракт с Матой
«Манчестер Юнайтед» объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Хуаном Матой.
«Манчестер Юнайтед» объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Хуаном Матой.
Заявление опубликовано на официальном сайте клуба.
Отмечается, что контракт рассчитан до июля 2021 года. Отмечается, что он включает в себя опцию о продлении соглашения на один сезон.
Мата выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В составе «красных дьяволов» он принял участие в 218 матчах во всех турнирах, в которых забил 45 мячей. Вместе с клубом он стал победителем Лиги Европы, Кубка Англии и Кубка английской лиги.