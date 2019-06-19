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21:16 (мск), источник: Газета.Ру

«Манчестер Юнайтед» заключил новый контракт с Матой

«Манчестер Юнайтед» объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Хуаном Матой.

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Заявление опубликовано на официальном сайте клуба.

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Отмечается, что контракт рассчитан до июля 2021 года. Отмечается, что он включает в себя опцию о продлении соглашения на один сезон.

Мата выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В составе «красных дьяволов» он принял участие в 218 матчах во всех турнирах, в которых забил 45 мячей. Вместе с клубом он стал победителем Лиги Европы, Кубка Англии и Кубка английской лиги.

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