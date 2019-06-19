ПСЖ определился с ценой на Неймара

По информации источника, продать бразильца парижане будут готовы не менее чем за € 300 млн. Таким ценником чемпион Франции делает уход 27-летнего нападающего практически невозможным в текущее трансферное окно, так как ни один клуб не будет способен заплатить за футболиста такую сумму этим летом. Однако трансфер форварда может состояться, если «ПСЖ» согласится снизить цену на бразильца за счёт включения в сделку игроков потенциального покупателя.