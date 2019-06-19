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22:20 (мск), источник: Чемпионат.com

ПСЖ определился с ценой на Неймара

«ПСЖ» определился с суммой, за которую будет готов расстаться со своим форвардом Неймаром, утверждает Le Parisien.

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14
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По информации источника, продать бразильца парижане будут готовы не менее чем за € 300 млн. Таким ценником чемпион Франции делает уход 27-летнего нападающего практически невозможным в текущее трансферное окно, так как ни один клуб не будет способен заплатить за футболиста такую сумму этим летом. Однако трансфер форварда может состояться, если «ПСЖ» согласится снизить цену на бразильца за счёт включения в сделку игроков потенциального покупателя.

В завершившемся сезоне на клубном уровне Неймар принял участие в 28 играх. На счету нападающего 23 забитых мяча и 13 результативных передач.

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