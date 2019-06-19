«Игроки должны отдать все»: Неймар бежит из Парижа

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Очевидное невероятное

Когда два года назад Неймар переходил из «Барселоны» в «ПСЖ» — это казалось чем-то невероятным. Мало кто мог поверить, что бразильский форвард решится на уход из одной из лучших команд мира, где он играл рядом со своими друзьями Лионелем Месси и Луисом Суаресом и выигрывал один чемпионат Испании за другим, да еще и ради чемпионата Франции!

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Еще менее вероятной казалась возможность, что кто-то сможет договориться с каталонским клубом о переходе второй его главной звезды. Катарские владельцы поступили проще — просто выплатили 222 млн евро отступных, причем сделали это так, что фактически футболист выкупил сам себя.

Неймар хотел выйти из тени Месси, пока играет рядом с которым, он не может стать лучшим футболистом мира, но за два года в столице Франции он к этому статусу не приблизился.

Скорее наоборот. Да, «ПСЖ» выиграл все на внутренней арене, но и при Унаи Эмери, и при сменившем его на посту главного тренера Томасе Тухеле вылетал уже в 1/8 финала Лиги чемпионов, а победа именно в этом турнире является целью владельцев клуба.

Кроме того, сам Неймар постоянно получает травмы, что отчасти является следствием особенно жесткой игры против него соперников, а отчасти — травматичности самого нападающего.

За два года во французской Лиге 1 он провел только 37 матчей, то есть на игру меньше полноценного чемпионата. И хотя в них он забил 35 голов и отдал 24 результативные передачи, этого все-таки маловато.

Более того, попытавшись выйти из тени Месси форвард теперь рискует оказаться в тени другого коллеги по амплуа — уже взошедшей молодой французской суперзвезды Килиана Мбаппе, который выиграл прошлым летом с национальной сборной чемпионат мира, а в «ПСЖ» стал безоговорочным лучшим бомбардиром, несмотря на наличие в составе Неймара и уругвайца Эдинсона Кавани, которые к тому же исполняли все одиннадцатиметровые.

Два года скандалов

Другой проблемой Неймара во Франции стали скандалы, в которые бразильская суперзвезда попадает с незавидной регулярностью.

И ладно бы дело было только в сугубо игровых внутрикомандных моментах, как прошлогодние споры с Кавани прямо на поле за право пробить штрафной или пенальти. Но в последнее время все стало куда хуже.

Неймар умудрился схлопотать по трехматчевой дисквалификации в национальном чемпионате и Лиге чемпионов за удары соперников, причем буквально на днях обе апелляции «ПСЖ» по этим решениям были отклонены.

Ну и, конечно, не могла не оставить отпечатка история с обвинением игрока в изнасиловании, которое выдвинула бразильская модель Наджила Триндаде Мендес де Соуза.

Та, постепенно перестав упирать на изнасилование, не отрицала наличие полового акта по обоюдному согласию, но настаивала на том, что бразилец проявил агрессию и бил ее.

Правда, обвинение, похоже, развалилось. Девушка постоянно путается в показаниях, из-за чего от нее отказались уже три юридических фирмы, а еще она утверждает, что потеряла сначала планшет, а затем и телефон, на которых якобы запечатлены видеодоказательства преступления Неймара.

И все же в Париже от выходок изначально главной суперзвезды проекта определенно устали, особенно на фоне яркости Мбаппе, способного полноценно заменить бразильца в этом статусе.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хеллайфи в недавнем интервью France Football крайне жестко прошелся по Неймару.

«Хочу, чтобы игроки были готовы отдать все, чтобы защищать честь клуба. С теми, кто не хочет этого или не понимает этого, мы встречаемся и говорим. Конечно, есть контракты, которые нужно соблюдать, но главное — приверженность нашему проекту, — заявил функционер. — Никто не заставлял Неймара подписывать контракт. Никто не давил. Он пришел с полным пониманием того, зачем входит в наш проект».

В том же интервью он недвусмысленно заявил, что больше клуб не будет потакать футболистам и потребовал от всех пахоты на команду, в том числе и от главных звезд.

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Неймар или Гризманн

Впрочем, по версии испанской Mundo Deportivo предшествовала данному интервью встреча Неймара с Аль-Хеллайфи, на которой футболист сказал боссу буквально следующее:

«Я больше не хочу играть тут. Я хочу вернуться домой, я не должен был покидать дом».

Катарский функционер после этого заявил прессе, что клуб готов продать любого игрока, который не желает выступать за него. И добавил, что уверен в сохранении Мбаппе. С этой стороны посыл понятен.

По версии испанской прессы, есть еще один фактор. Лионель Месси пришел на встречу с президентом испанского клуба Жозепом Бартомеу и попросил того вернуть Неймара.

У самих сине-гранатовых с марта вроде как существует договоренность о контракте с лидером «Атлетико» Антуаном Гризманном, уже объявившем об уходе из клуба, но в раздевалке «Барсы» к этому трансферу относятся плохо из-за прошлогодней истории.

Тогда француз также раздумывал над переходом в «Барселону» и даже поучаствовал в документалити, снятом кинокомпанией Жерара Пике и названном «Решение». В конце фильма Антуан ошеломил всех, заявив, что принял решение остаться в Мадриде.

«Барселона» отрицает имеющуюся договоренность, но все покажут ближайшие недели. 1 июля сумма отступных в контракте Гризманна снизится с 200 млн евро до 120-ти, и тогда сделка и должна быть завершена.

Варианты сделки

Возможное возвращение Неймара исключает приход Гризманна сразу по двум причинам: им нет одновременно места на поле, да и две такие покупки клуб не сможет себе позволить из-за финансового фэйр-плей.

По информации каталонской прессы, теперь руководство сине-гранатовых изучяает вариант, при котором Гризманн будет включен в сделку по переходу Неймара. «ПСЖ», скорее всего, такой вариант устроит, тем более клуб интересуется лидером сборной Франции, останется только понять, согласится ли на такой ход сам Антуан.

Впрочем, это не единственный вариант. «Барселона» готова включить в сделку по возвращению Неймара кого-то из трех следующих игроков: защитника Самуэля Умтити, форварда Усмана Дембеле или полузащитника Ивана Ракитича.

Первые двое являются игроками сборной Франции и не имеют стабильного положения в команде. Умтити был одним из лидером «трехцветных» на чемпионате мира, но в клубе после травмы уступил место в старте соотечественнику Клеману Лангле.

Дембеле же, при всем своем невероятном таланте, имеет постоянные проблемы с дисциплиной и регулярно опаздывает на тренировки или вообще пропускает их. Руководство клуба уже неоднократно предупреждало его о невозможности продолжения подобных выходок, но все повторяется.

Что до Ракитича, то он почти наверняка покинет «Барсу» нынешним летом в любом случае, так что его клуб включит, при желании другой стороны, в сделку вообще без раздумий.

Фактор «Реала»

Есть, правда, еще одна сторона, которая может расстроить планы «Барсы». Приобретение Неймара является давней мечтой президента «Реала» Флорентино Переса.

Он, несмотря на мнение главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, предпочитает вариант с приобретением бразильца даже оформлению сделки по Мбаппе.

Другое дело, что здесь одного желания Переса будет недостаточно. Сам Неймар вроде бы был не против переезда в Мадрид, но лишь до тех пор, пока его возвращением не заинтересовалась «Барселона».

Да и с мнением Зидана Пересу придется считаться, поскольку французский специалист возвращался в клуб именно с условием контроля трансферной деятельности «Реала».

Кроме того, бразилец играет на одной позиции с только что купленным у «Челси» бельгийцем Эденом Азаром, а у клуба еще есть талантливый Винисиус Жуниор, что делает бессмысленной покупку Неймара со спортивной точки зрения.