Арестован мужчина, подозреваемый в непредумышленном убийстве Салы, разбившегося на самолете

Сала во время зимнего трансферного окна был продан из «Нанта» в «Кардифф». 21 января он попрощался с одноклубниками и вылетел на Туманный Альбион.
В тот же день самолет с аргентинским футболистом на борту пропал с радаров. Через несколько дней специальная поисковая группа, оплаченная семьей Салы и людьми со всего мира, все-таки нашла обломки самолета и тело Эмилиано.
«Мы провели широкомасштабное расследование обстоятельств смерти господина Салы и продолжаем работать с партнерскими агентствами, включая Управление гражданской авиации. В результате наших расследований был арестован 64-летний мужчина из Северного Йоркшира. Он подозревается в непредумышленном убийстве», — говорится в сообщении.
После допроса мужчина был отпущен из-под стражи, но находится под следствием.