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00:02 (мск), источник: Sport24

Арестован мужчина, подозреваемый в непредумышленном убийстве Салы, разбившегося на самолете

Полиция Англии арестовала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве футболиста Эмилиано Салы. Об этом сообщается на сайте полиции Дорсета — церемониальное неметропольное графство Англии, расположенное в юго-западной части страны на побережье пролива Ла-Манш.

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Источник: AP 2019

Сала во время зимнего трансферного окна был продан из «Нанта» в «Кардифф». 21 января он попрощался с одноклубниками и вылетел на Туманный Альбион.

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В тот же день самолет с аргентинским футболистом на борту пропал с радаров. Через несколько дней специальная поисковая группа, оплаченная семьей Салы и людьми со всего мира, все-таки нашла обломки самолета и тело Эмилиано.

«Мы провели широкомасштабное расследование обстоятельств смерти господина Салы и продолжаем работать с партнерскими агентствами, включая Управление гражданской авиации. В результате наших расследований был арестован 64-летний мужчина из Северного Йоркшира. Он подозревается в непредумышленном убийстве», — говорится в сообщении.

После допроса мужчина был отпущен из-под стражи, но находится под следствием.

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