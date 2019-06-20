Арестован мужчина, подозреваемый в непредумышленном убийстве Салы, разбившегося на самолете

Источник: AP 2019

Сала во время зимнего трансферного окна был продан из «Нанта» в «Кардифф». 21 января он попрощался с одноклубниками и вылетел на Туманный Альбион.

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В тот же день самолет с аргентинским футболистом на борту пропал с радаров. Через несколько дней специальная поисковая группа, оплаченная семьей Салы и людьми со всего мира, все-таки нашла обломки самолета и тело Эмилиано.

«Мы провели широкомасштабное расследование обстоятельств смерти господина Салы и продолжаем работать с партнерскими агентствами, включая Управление гражданской авиации. В результате наших расследований был арестован 64-летний мужчина из Северного Йоркшира. Он подозревается в непредумышленном убийстве», — говорится в сообщении.