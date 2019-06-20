Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити»

Источник: AP 2019

Соглашение рассчитано на пять лет. Официально о сделке должно быть объявлено уже 20 июня.

22-летний украинец часто выходит играть на позиции левого защитника, где составляет конкуренцию за место в стартовом составе команды Бенжамену Менди. Тренеры «горожан» не скрывают, что очень довольны игрой экс-футболиста «Уфы».