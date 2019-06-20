УЕФА наказал «Кайрат» и соперника «Астаны» по ЛЧ за нарушение финансового фэйр-плей

Согласно подписанным соглашениям, заявки клубов на выступление в еврокубках будут сокращены до 23-х игроков вместо 25 в соответствии со сроками подписанных договоров.

«Кайрат»

• Режим мирового соглашения охватывает сезоны 2019/20 и 2020/21.

• «Кайрат» обязуется ограничить максимальный дефицит 10 миллионами евро в 2019 году, а полностью безубыточным он должен стать к концу контрольного периода 2020/21 (то есть по итогам контрольных периодов, которые заканчиваются в 2018, 2019 и 2020 годах).

• «Кайрат» соглашается ограничить затраты на персонал и финансирование в финансовом году, который заканчивается в 2019 календарном году.

• «Кайрат» соглашается выплатить 600 тысяч евро. Средства будут удержаны из любых доходов, полученных от участия в турнирах УЕФА. Из этой суммы 200 тысяч евро должны быть выплачены полностью, даже если мировое соглашение будет прекращено преждевременно. Выплата остальных 400 тысяч евро носит условный характер и может быть отменена при выполнении оперативных и финансовых условий, прописанных в мировом соглашении.

• «Кайрат» соглашается, что на время действия мирового соглашения вводится лимит на количество игроков, которых клуб может зарегистрировать в списке А для участия в турнирах УЕФА. Так, в сезоне 2019/20 клуб может внести в список А максимум 23 игрока, а не 25, как предусмотрено регламентом соответствующих соревнований. Ограничение будет снято на сезон 2020/21, если клуб выполнит оперативные и финансовые условия Следственной палаты ИФКК, — говорится в сообщении.

Соглашение «Марселя» с УЕФА будет действовать до окончания сезона-2022/23. По нему клуб должен к концу 2020 года иметь дефицит бюджета не более 30 миллионов евро, к 2021 году «Марсель» должен выйти в 0, а к сезоне-2022/23 достигнуть полного соответствия заявленным параметрам безубыточности. Также французская сторона должна выплатить за весь период штраф в размере шести миллионов евро.

Мировое соглашение ЧФР рассчитано только на грядущий сезон, к окончанию которого клуб должен достигнуть параметров полной безубыточности. Также команда оштрафована на 200 тысяч евро.