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11:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

64-летний мужчина задержан по делу о гибели Эмилиано Салы

Полиция графства Дорсет (Великобритания) задержала 64-летнего жителя Северного Йоркшира по делу о гибели нападающего Эмилиано Салы, сообщает BBC.

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Источник: AP 2019

Мужчину подозревают в совершении действий, которые привели к смерти по неосторожности.

После задержания мужчина согласился сотрудничать со следствием и был освобожден. Полиция не раскрывает его личность и просит воздержаться от спекуляций по этому поводу.

28-летний Сала в январе этого года перешел из «Нанта» в «Кардифф» за 15 миллионов фунтов. По пути из Франции в Великобританию он разбился в авиакатастрофе на частном самолете. Вместе с Салой погиб пилот Дэвид Ибботсон.

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