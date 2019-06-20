64-летний мужчина задержан по делу о гибели Эмилиано Салы

Источник: AP 2019

Мужчину подозревают в совершении действий, которые привели к смерти по неосторожности.

После задержания мужчина согласился сотрудничать со следствием и был освобожден. Полиция не раскрывает его личность и просит воздержаться от спекуляций по этому поводу.