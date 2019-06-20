«Астана» объявила место проведения домашнего матча с «Кайратом»
Чемпион идет первым, опережая алматинцев на семь баллов.
Чемпион идет первым, опережая алматинцев на семь баллов.
Стало известно, где «Астана» примет алматинский «Кайрат» в рамках 16-го тура казахстанской
Матч пройдет на Центральном стадионе города Павлодар, сообщает
Перенос матча в другой город связан с тем, что 29 июня на «Астана-Арене» пройдет концерт певца Димаша Кудайбергенова.
На данный момент «Астана», сыгравшая 16 матчей, имеет 35 очков и идет на первом месте в КПЛ. «Кайрат», у которого 28 баллов после 15 игр, идет третьим.