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11:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила место проведения домашнего матча с «Кайратом»

Чемпион идет первым, опережая алматинцев на семь баллов.

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Стало известно, где «Астана» примет алматинский «Кайрат» в рамках 16-го тура казахстанской премьер-лиги.

Матч пройдет на Центральном стадионе города Павлодар, сообщает пресс-служба столичного клуба. Игра состоится 30 июня.

Перенос матча в другой город связан с тем, что 29 июня на «Астана-Арене» пройдет концерт певца Димаша Кудайбергенова.

На данный момент «Астана», сыгравшая 16 матчей, имеет 35 очков и идет на первом месте в КПЛ. «Кайрат», у которого 28 баллов после 15 игр, идет третьим.

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