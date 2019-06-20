Обвал цен. ТОП-5 самых подешевевших игроков «Кайрата» вместе с Исламханом

Некоторые футболисты «Кайрата» подешевели после обновления рыночной стоимости в КПЛ — кто-то из-за травмы, а кто-то из-за непопадания в основной состав. Более подробно о них рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Бауыржан Исламхан

Капитан только недавно вернулся в состав после травмы. Причем с его возвращением команда заиграла в более комбинационный футбол и что немаловажно — начала выигрывать. Тем не менее, пребывание в лазарете отразилось на ценнике 26-летнего хавбека. Согласно данным Transfermarkt, он подешевел на 300 тысяч евро, тогда как ранее стоил 2,3 миллиона евро. Впрочем, до конца года ему представится возможность подровнять трансферную стоимость, если продолжит играть на нынешнем уровне без травмы.

Гафуржан Суюмбаев

Было время, когда защитник сборной Казахстана не проходил в состав. По крайней мере, Алексей Шпилевский на его позиции использовал других игроков. Но потом 28-летнему Суюмбаеву удалось вернуться в основу, демонстрируя приличную игру. В то же время цена на него немного упала, а именно на 100 тысяч евро, в то время как до начала чемпионата за него давали 1,5 миллиона евро. Но, думается, до конца сезона ему по силам, как минимум, вернуться на прежнюю ценовую отметку, поскольку не дает повода усомниться в своем мастерстве.

Еркебулан Тунгышбаев

24-летний воспитанник шымкентского футбола приглашался в «Кайрат» под основу, но по каким-то причинам не приглянулся Алексею Шпилевскому. В премьер-лиге сыграл только в пяти матчах, большую часть игрового времени проводя за «Кайрат-Жастар». При этом только на 100 тысяч евро подешевел при прежней стоимости в 1,3 миллиона. В отличии от Суюмбаева ему будет нелегко наверстать упущенное, так как нет гарантий, что в последующем сможет получать необходимую игровую практику. В этой связи как бы еще не обвалился в цене.

Елдос Ахметов

Свой лучший сезон за алматинский клуб 29-летний оборонец провел в 2017 году, когда на него серьезно рассчитывал тренерский штаб. Как итог, с 700 тысячи евро вырос до 900 тысячи. Однако впоследствии потерял место в основном составе, что естественно не могло не сказаться на его стоимости — к декабрю 2018-го опустился до 750 тысячи, а к июню и вовсе до 700 тысячи, тем самым откатившись на прежнюю отметку. Похоже, он и дальше будет идти по нисходящей, учитывая роль запасного — всего четыре матча на его счету в КПЛ-2019.

Сергей Политевич

Тут все понятно. 29-летний белорусский легионер в начале сезона после двух игр получил повреждение и только недавно вернулся в строй. Вынужденный простой обесценил его на 100 тысяч евро, хотя зимой он стоил 700 тысяч. Пока игрок не набрал оптимальных кондиций, в связи с чем в последнем туре был вынужден остаться в резерве. Как будет готов, главный тренер наверняка позволит соотечественнику вернуться в стартовый состав.