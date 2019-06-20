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13:12 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Реал» предложит ПСЖ €130 млн и Хамеса или Бэйла за Неймара

ТАСС, 20 июня. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен предложить за бразильского нападающего ПСЖ Неймара €130 млн, а также колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса или валлийского нападающего Гарета Бэйла. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание AS.

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Источник: Reuters

По информации издания, 27-летний бразилец уже в мае заявил руководству ПСЖ о своем намерении покинуть клуб из-за испортившихся отношений с партнерами. Во вторник издание Le Parisien сообщило, что ПСЖ оценил трансфер Неймара в €300 млн.

Помимо «Реала» на Неймара также претендует испанская «Барселона», и в этом трансфере заинтересован лично капитан команды Лионель Месси, который попросил президента клуба Хосепа Марию Бартомеу приобрести бразильца.

Перейдя из бразильского «Сантоса» в испанскую «Барселону» в 2013 году, Неймар дважды стал чемпионом Испании (2015, 2016), трижды выиграл Кубок Испании (2015, 2016, 2017), один раз Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и Суперкубок Испании (2013), а также клубный чемпионат мира (2015). В 2017 году ПСЖ приобрел Неймара за рекордные €222 млн. В составе французской команды он дважды стал чемпионом Франции (2018, 2019) и завоевал Кубок Франции (2018), Кубок лиги (2018) и Суперкубок Франции (2018).

В товарищеском матче между сборными Бразилии и Катара (2:0), который прошел 6 июня, Неймар получил травму. Медицинское обследование выявило у него разрыв связок голеностопа. Из-за повреждения форвард пропускает проходящий в эти дни в Бразилии Кубок Америки. За национальную команду футболист провел 97 матчей и забил 60 мячей.

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