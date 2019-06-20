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13:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ФИФА возьмет под контроль управление африканским футболом

ФИФА в ближайшее время возьмет под собственный контроль управление футболом в Африке, сообщет Reuters.

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Источник: AFP 2019

Причиной стали коррупционные скандалы в Конфедерации африканского футбола. В среду исполком КАФ принял решение уступить ФИФА контроль за деятельностью организации.

Скорее всего, вопросом кризиса в африканском футболе займется генсек ФИФА Фатма Самура.

Нынешний президент КАФ Ахмад Ахмад стал объектом расследования комитета по этике ФИФА после обвинения в коррупции и домогательствах.

Завтра в Каире стартует Кубок африканских наций по футболу, главный турнир континента для сборных.

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