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16:23 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с футболистом Зинченко

ТАСС, 20 июня. Защитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити». Об этом в четверг сообщила пресс-служба английского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на пять лет.

В среду «Манчестер Сити» продлил контракт с другим защитником, Кайлом Уокером, на пять лет.

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года и провел один сезон в аренде в голландском ПСВ. В прошедшем сезоне Зинченко провел 29 матчей за английскую команду, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач. Вместе с «Манчестер Сити» украинский футболист дважды становился чемпионом Англии (2018, 2019), выиграл Кубок Англии (2019), Кубок английской футбольной лиги (2019) и Суперкубок Англии (2018).

В составе сборной Украины Зинченко сыграл 27 матчей и забил два мяча. Он был участником чемпионата Европы — 2016.

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