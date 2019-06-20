«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с футболистом Зинченко

В среду «Манчестер Сити» продлил контракт с другим защитником, Кайлом Уокером, на пять лет.

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года и провел один сезон в аренде в голландском ПСВ. В прошедшем сезоне Зинченко провел 29 матчей за английскую команду, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач. Вместе с «Манчестер Сити» украинский футболист дважды становился чемпионом Англии (2018, 2019), выиграл Кубок Англии (2019), Кубок английской футбольной лиги (2019) и Суперкубок Англии (2018).