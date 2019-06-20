«Атлетико» договорился с «Реалом» о переходе М. Льоренте

Источник: AP 2019

После того, как полузащитник пройдёт полный медицинский осмотр, он заключит контракт с «матрасниками» контракт на пять сезонов. Об этом сообщил официальный сайт «Атлетико».

В «Реал» Льоренте перешёл в 2008 году. В сезоне -2014/15 он дебютировал за вторую команду «королевского клуба» — «Кастилью» и провёл за неё 25 встреч. Дебют за «Реал» в Примере состоялся 17 октября 2015 года в матче против «Леванте».