«Аякс» подписал новый контракт с главным тренером тен Хагом
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Амстердамский футбольный клуб «Аякс» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Амстердамский футбольный клуб «Аякс» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.
Текущее соглашение со специалистом действует до 30 июня 2020 года, новый контракт вступит в силу с 1 июля 2019 года и будет рассчитан до 30 июня 2022 года.
Тен Хаг возглавил «Аякс» в январе 2018 года. Под его руководством в сезоне-2018/19 амстердамцы выиграли чемпионат Нидерландов и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.