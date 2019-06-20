Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
17Дым над водой
20Наш Кубок Стэнли. Кто его выигрывал
16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аякс» подписал новый контракт с главным тренером тен Хагом

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Амстердамский футбольный клуб «Аякс» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Наверх
Источник: AP 2019

Текущее соглашение со специалистом действует до 30 июня 2020 года, новый контракт вступит в силу с 1 июля 2019 года и будет рассчитан до 30 июня 2022 года.

Тен Хаг возглавил «Аякс» в январе 2018 года. Под его руководством в сезоне-2018/19 амстердамцы выиграли чемпионат Нидерландов и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Губерниев о массовом употреблении допинга: 'Таня Акимова, это же не ты?'
Болельщики раскритиковали Погорилую за откровенную фотографию
Русский день. Кучеров, Овечкин и Василевский взяли 5 наград НХЛ
Месси и Армани спасли Аргентину от позора на Кубке Америки
СМИ: «Реал» предложит ПСЖ 130 млн и Хамеса или Бэйла за Неймара
11 известных российских свободных агентов старше 30 лет
Федун: Каррера – номер один, но при нем команда зашла в тупик
Стала известна дата следующего боя Поветкина
Кенийская бегунья оказалась мужчиной (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь