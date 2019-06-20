Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
17Дым над водой
20Наш Кубок Стэнли. Кто его выигрывал
16:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Минское «Динамо» расторгло контракт с Дьяковым

Минское «Динамо» и российский защитник Виталий Дьяков расторгли контракт по соглашению сторон.

Наверх

В этом сезоне Дьяков принял участие в 14 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

«Динамо» благодарит Виталия Дьякова за сотрудничество и желает удачи в дальнейшем продолжении карьеры, — говорится на официальном сайте белорусской команды.

Дьяков выступал за «Динамо» с февраля 2019 года. В сезоне-2017/18 российский футболист провёл 11 матчей в турецкой высшей лиге в составе «Сивасспора», забив один гол. Дьяков перешёл в «Сивасспор» из московского «Динамо» в 2017 году. Ранее футболист представлял такие клубы, как «Ростов» и московский «Локомотив», а также выступал на правах аренды в некоторых командах. В 2012 году защитник провёл два матча в составе второй национальной команды России.

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Самая красивая фигуристка России рассказала о жизни вне спорта!
Русский день. Кучеров, Овечкин и Василевский взяли 5 наград НХЛ
Месси и Армани спасли Аргентину от позора на Кубке Америки
СМИ: «Реал» предложит ПСЖ 130 млн и Хамеса или Бэйла за Неймара
11 известных российских свободных агентов старше 30 лет
Федун: Каррера – номер один, но при нем команда зашла в тупик
Стала известна дата следующего боя Поветкина
Кенийская бегунья оказалась мужчиной (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь