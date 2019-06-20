«У Фабрегаса все в порядке не только с футболом, но и с юмором». Головин — о «Монако» и будущем

Источник: Sport24

Александр Головин — самый дорогой российский футболист, выступающий за границей. После того, как «Монако» закончил сезон на 17-м месте в Лиге 1, цена полузащитника опустилась с 30 млн евро до 25. Тем не менее, Головин за год стал лидером команды, забив 4 гола и отдав 4 ассиста в 34 матчах.

В начале лета западные медиа писали: россиянином интересуется «Милан» и «Интер». Sport24 расспросил Александра Головина о ближайших планах.

— После победы над Кипром (1:0) Черчесов сказал, что Федор Кудряшов за границей серьезно раскрепостился. А вы?

— Я и в России не был закрепощен. Абсолютно комфортно чувствовал себя в ЦСКА, то же самое в «Монако». Да, переезд в новую страну, новую команду потребовал некоторое время на адаптацию, но это абсолютно нормально. Сейчас этот период уже пройден.

— Можете сказать, в чем вы прибавили во Франции?

— Не мне судить. Для этого есть тренеры, специалисты. Моя задача — максимально выкладываться на каждой тренировке, в каждом матче. Могу только сказать, что развитие и прогресс зависят от той конкурентной среды, в которой ты работаешь. А на данный момент уровень футбола в Лиге 1 выше, чем в РПЛ. Нужно быстрее принимать решения, много атлетичных, физически сильных игроков.

— Как оцените итоги сезона в «Монако»?

— Сезон получился непростым. Однако самое главное — нам удалось решить задачу, возникшую по ходу чемпионата. Мы остались в Лиге 1. И очень важно, что получилось закончить сезон на позитиве.

— Вы не собираетесь уходить из «Монако»?

— Собираюсь качественно подготовиться к сезону в составе «Монако». Уже много раз говорил, что все мои мысли и ближайшие планы связаны с этим клубом. Думаю, конкретные цели и задачи нам чуть позже поставит руководство клуба. Что касается меня, то хотелось бы быть максимально полезным команде.

— Сеск недавно сказал, что отдал бы все за то, чтобы «носиться на тренировках так же, как вы». Приятно слышать такие слова от легенды?