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18:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» заинтересован в подписании трёх игроков «Реала»

«Милан» рассчитывает укрепить свой состав игроками «Реала», утверждает Sky Sport Italia.

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Источник: Reuters

По информации источника, в четверг, 20 июня, в Мадрид должен прибыть спортивный директор «россонери» Звонимир Бобан для встречи с генеральным директором «сливочных» Хосе Анхелем Санчесом. «Милан» намерен обсудить с «Королевским клубом» подписания Даниеля Себальоса, Мариано Диаса и Мартина Эдегора. Также в сферу интересов итальянского клуба входил Маркос Льоренте, однако того перехватил «Атлетико».

В «Милане» рассчитывают, что смогут договориться о переходе игроков «Реала», так как последний после солидных трат нынешним летом заинтересован в продаже игроков, которые не входят в планы тренерского штаба на следующий сезон.

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