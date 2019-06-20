Финалист Кубка Казахстана по футболу расстался с легионером

За «Атырау» 30-летний Кубик выступал с лета 2018 года. В КПЛ он провел 16 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. В Кубке словак сыграл три встречи, а его команда третий сезон подряд сыграет в финале.

До «Атырау» Кубик выступал на родине за «Жилину», «Слован» и «Тренчин». Также в карьере защитника были греческий «Эрготелис», украинские «Арсенал» и «Таврия», российская «Кубань» и голландский «АДО Ден Хааг». За сборную Словакии провел три матча в период с 2011 по 2016 год.