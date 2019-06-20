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19:29 (мск), источник: Vesti.kz

Финалист Кубка Казахстана по футболу расстался с легионером

Словацкий защитник Франтишек Кубик покинул «Атырау» в связи с окончанием контракта. Об этом сообщает пресс-служба «нефтяников».

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За «Атырау» 30-летний Кубик выступал с лета 2018 года. В КПЛ он провел 16 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. В Кубке словак сыграл три встречи, а его команда третий сезон подряд сыграет в финале.

До «Атырау» Кубик выступал на родине за «Жилину», «Слован» и «Тренчин». Также в карьере защитника были греческий «Эрготелис», украинские «Арсенал» и «Таврия», российская «Кубань» и голландский «АДО Ден Хааг». За сборную Словакии провел три матча в период с 2011 по 2016 год.

Ранее «Атырау» покинули словенский полузащитник Желько Филипович и хорватский нападающий Йосип Иванчич.

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