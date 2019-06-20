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21:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» открыл академию в Москве

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил об открытии первой академии клуба на территории России.

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Источник: AFP 2019

С сентября 2019 года футбольная школа «ПСЖ» начнёт проводить тренировки по 2−4 раза в неделю для детей в возрасте от 3 до 15 лет в спорткомплексе «Лужники» в Москве.

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Техническим директором академии «Пари Сен-Жермен» в России назначен Микаэль Годрийе. Ранее специалист работал с юношескими командами действующих чемпионов Франции.

Предстоящей осенью «ПСЖ» также организует лагеря в Сочи для начинающих футболистов.

В сезоне-2018/19 «Пари Сен-Жермен» занял первое место по итогам французской Лиги 1 и завоевал Суперкубок Франции. Команда Томаса Тухеля также дошла до финала Кубка страны, четвертьфинала Кубка лиги и 1/8 финала Лиги чемпионов.

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