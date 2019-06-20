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20 июня, источник: Спорт-Экспресс

Рауль стал главным тренером «Кастильи»

Бывший форвард «Реала» Рауль возглавил резервную команды мадридцев «Кастилью». До этого он тренировал молодежную команду.

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Ранее сообщалось, что руководство «Реала» планировало назначить 41-летнего испанца во главе дубля с перспективой работы в главной команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

​В сезоне 2018/19 «Кастилья» заняла четвертое место в сегунде Б — третьем по силе дивизионе Испании.

За «Реал» Рауль провел 741 матч и забил 325 голов. В составе мадридского клуба нападающий стал трехкратным обладателем Лиги чемпионов и шестикратным чемпионом Испании.

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