Рауль стал главным тренером «Кастильи»
Бывший форвард «Реала» Рауль возглавил резервную команды мадридцев «Кастилью». До этого он тренировал молодежную команду.
Бывший форвард «Реала» Рауль возглавил резервную команды мадридцев «Кастилью». До этого он тренировал молодежную команду.
Ранее сообщалось, что руководство «Реала» планировало назначить 41-летнего испанца во главе дубля с перспективой работы в главной команде.
В сезоне 2018/19 «Кастилья» заняла четвертое место в сегунде Б — третьем по силе дивизионе Испании.
За «Реал» Рауль провел 741 матч и забил 325 голов. В составе мадридского клуба нападающий стал трехкратным обладателем Лиги чемпионов и шестикратным чемпионом Испании.