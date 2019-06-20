«Истанбул Башакшехир» объявил об уходе футболиста сборной России Кудряшова

Источник: ИТАР-ТАСС

«Мы хотели бы поблагодарить российского футболиста Федора Кудряшова за его вклад в результаты команды», — говорится в сообщении.

Кудряшову 32 года, он перешел в «Истанбул Башакшехир» зимой 2018 года из казанского «Рубина». В чемпионате Турции он провел восемь матчей и забил один гол, став с командой серебряным призером первенства страны. Ранее футболист играл в московском «Спартаке», грозненском «Тереке», «Ростове», «Химках», «Томи» и «Краснодаре».

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В составе российской национальной команды защитник принял участие в чемпионате мира 2018 года, который прошел в России. Кудряшов сыграл в четырех матчах мирового первенства, где сборная России дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории. Всего в составе сборной России он провел 30 матчей и отметился одним забитым мячом.

В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года Кудряшов провел четыре встречи, а в игре с командой Сан-Марино (9:0) забил дебютный гол в составе сборной России. Российская команда занимает второе место в отборочной группе I, набрав девять очков, первыми с 12 очками идут бельгийцы.