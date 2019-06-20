Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
19Главные звёзды Кубка Америки
20 июня, источник: ТАСС

«Истанбул Башакшехир» объявил об уходе футболиста сборной России Кудряшова

ТАСС, 20 июня. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

«Мы хотели бы поблагодарить российского футболиста Федора Кудряшова за его вклад в результаты команды», — говорится в сообщении.

Кудряшову 32 года, он перешел в «Истанбул Башакшехир» зимой 2018 года из казанского «Рубина». В чемпионате Турции он провел восемь матчей и забил один гол, став с командой серебряным призером первенства страны. Ранее футболист играл в московском «Спартаке», грозненском «Тереке», «Ростове», «Химках», «Томи» и «Краснодаре».

Читайте также
11 известных российских свободных агентов категории 30+

В составе российской национальной команды защитник принял участие в чемпионате мира 2018 года, который прошел в России. Кудряшов сыграл в четырех матчах мирового первенства, где сборная России дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории. Всего в составе сборной России он провел 30 матчей и отметился одним забитым мячом.

В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года Кудряшов провел четыре встречи, а в игре с командой Сан-Марино (9:0) забил дебютный гол в составе сборной России. Российская команда занимает второе место в отборочной группе I, набрав девять очков, первыми с 12 очками идут бельгийцы.

Читайте также:

Истанбул Башакшехир
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
Юрий Семин недоволен трансфером бразильца в «Локомотив»
Александр Овечкин получит от НХЛ почти миллионную пенсию
«Чемпионат»: защитник «Спартака» может перейти в «Ростов»
«Хочу помочь Криштиану»: первая пресс-конференция Сарри в «Юве»
«Краснодар» не смог обыграть новичка ФНЛ в товарищеском матче
Le Parisien: «Зенит» может выкупить Леандро Паредеса обратно
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь