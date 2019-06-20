«Истанбул Башакшехир» объявил об уходе футболиста сборной России Кудряшова
ТАСС, 20 июня. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщает
ТАСС, 20 июня. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщает
«Мы хотели бы поблагодарить российского футболиста Федора Кудряшова за его вклад в результаты команды», — говорится в сообщении.
Кудряшову 32 года, он перешел в «Истанбул Башакшехир» зимой 2018 года из казанского «Рубина». В чемпионате Турции он провел восемь матчей и забил один гол, став с командой серебряным призером первенства страны. Ранее футболист играл в московском «Спартаке», грозненском «Тереке», «Ростове», «Химках», «Томи» и «Краснодаре».
В составе российской национальной команды защитник принял участие в чемпионате мира 2018 года, который прошел в России. Кудряшов сыграл в четырех матчах мирового первенства, где сборная России дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории. Всего в составе сборной России он провел 30 матчей и отметился одним забитым мячом.
В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года Кудряшов провел четыре встречи, а в игре с командой