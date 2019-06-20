«Хочу помочь Криштиану побить новые рекорды». Первая пресс-конференция Сарри в «Ювентусе»
Много интересных цитат.
Много интересных цитат.
Маурицио Сарри отработал с «Челси» всего один сезон. Выиграл трофей — но лишь Лигу Европы. Обеспечил команде место в Лиге чемпионов — третья позиция в АПЛ. Впереди — только нереально крутые «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Да и команда, особенно во второй половине сезона, играла очень неплохо.
Но Сарри все равно покинул Лондон. Притом он не уволен — Роман Абрамович был не против дать итальянцу еще один сезон. Но Маурицио сам захотел на родину — от предложения самого «Ювентуса» отказываться не стал.
За что его прямо возненавидели в Неаполе. Там уже сняли табличку «здесь жил Маурицио Сарри» с одного из домов, президент клуба Де Лаурентис по полной приложил бывшего сотрудника и вообщ, в родном городе Сарри не одобряют его решение. Даже официальный твттиер «Наполи» сегодня опубликовал стебное видео с болельщиками, которые саркастически отзывались о Сарри. Мол, «надеюсь, вы снова выиграете Лигу Европы» и все в таком духе.
Но Сарри уже сделал выбор. Он главный тренер «Ювентуса». Сегодня Маурицио представили официально. Вот что он сказал на
«В “Челси” я тренировал сильных футболистов, но работать с Роналду — нечто особенное. Будет очень эмоционально. Это шаг вперед. Хочу помочь ему побить новые рекорды. Вообще работа тренера — давать футболистам свободу. Делать так, чтобы они реализовали себя на 200 процентов. Надеюсь, в “Юве” у меня это получится».
«В «Наполи» я отдал все. Тогда у меня были сомнения, и я решил получить новый интересный опыт в АПЛ. Теперь же лучший клуб Италии на данный момент — «Ювентус» — дал мне возможность вернуться на родину. Это венец очень долгой карьеры.
В течение трех лет я просыпался и думал о том, как победить «Ювентус», потому что это
Я не просто так оказался здесь. «Юве» не свалился мне на голову. Это результат всей моей карьеры. Вообще сезон будет шикарным — посмотрите, сколько блестящих тренеров в Серии А. Антонио Конте вернулся и возглавил «Интер». «Милан» доверили Марко Джампаоло — замечательному тренеру. Те же слова могу сказать и о Пауло Фонсеке из «Ромы», а Роберто Де Дзерби из «Сассуоло» я вообще восхищаюсь.
«Все футболисты, которые могут сделать разницу, играют в атаке. Наша задача — организовать игру команды по всему полю, но именно в той трети действуют игроки, способные решать исходы матчей.
Роналду талантлив так же, как и Дибала. Дуглас Коста — потенциальный
Что касается трансферов, то есть совет директоров, которые много лет следят за этими футболистами. Я буду слушать их мнение. Первым делом я послушаю руководство и адаптируюсь к их предложениям. Будет нечестно, если я начну навязывать свои идеи людям, которые знают об этих игроках больше.
Как только у меня появятся идеи по системе игры, мы поговорим о трансферах. Я не люблю говорить клубам фамилии футболистов, я больше сосредоточен на характеристиках и свойствах игроков, которых я бы хотел получить. Директор Паратичи знает больше игроков, чем я, так что мы в надежных руках.
Не секрет, что я очень люблю схему 4−3−3. Но в «Наполи» и «Челси» это были две совершенно разные формации. Только на бумаге одинаковые. В «Юве» я тоже буду исходить из тех игроков, которые есть у меня в наличии.
Да, работа с Азаром — удивительный опыт. Эден — один из лучших атакующих игроков мира. Но я должен думать не только о нападении. Но и о защите. От Азара были проблемы в обороне, надо было учитывать, что он не любит отрабатывать сзади.
«Не отрицаю, что я не большой фанат официальных костюмов. Но в контракте прописано, что в мероприятиях клуба я должен быть одет с иголочки. Разумеется, контракт я буду соблюдать. Хотя во время матчей я не люблю носить костюм. Нравится одежда поудобнее.
Вообще все это не важно. В моем возрасте главное, что меня не просят работать голым! Уже хорошо.
Сарри подписал с «Ювентусом» трехлетний контракт. В Турине 60-летний коуч будет зарабатывать 6 млн евро в год.
Сразу после
Под руководством предыдущего тренера, Массимилиано Аллегри, «Юве» выиграл Серию А пять раз подряд. А вот Лига чемпионов команде так и не покорилась при Аллегри.