Казахстанский клуб расстался с полузащитником из Сербии
Сербский полузащитник Милан Янич покинул «Каспий». Об этом объявила
Сербский полузащитник Милан Янич покинул «Каспий». Об этом объявила
Состав «Каспия» Янич пополнил в марте и в текущем сезоне первой лиги сыграл лишь четыре матча, а в Кубке провел одну встречу. Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Для 26-летнего Янича «Каспий» стал первой зарубежной командой. На родине он играл за клубы из первой лиги’Инджию, «Добановци», «Срем Яково», «Жарково», «Рад» и «Бежанию».
После 10 туров «Каспий» с 21 очками идет на втором месте, отставая на пять баллов от лидирующего «Алтая». По итогам сезона чемпион и серебряный призер первой лиги выходят в