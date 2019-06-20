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20 июня, источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб расстался с полузащитником из Сербии

Сербский полузащитник Милан Янич покинул «Каспий». Об этом объявила пресс-служба актауского клуба.

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Состав «Каспия» Янич пополнил в марте и в текущем сезоне первой лиги сыграл лишь четыре матча, а в Кубке провел одну встречу. Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Для 26-летнего Янича «Каспий» стал первой зарубежной командой. На родине он играл за клубы из первой лиги’Инджию, «Добановци», «Срем Яково», «Жарково», «Рад» и «Бежанию».

После 10 туров «Каспий» с 21 очками идет на втором месте, отставая на пять баллов от лидирующего «Алтая». По итогам сезона чемпион и серебряный призер первой лиги выходят в премьер-лигу.

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