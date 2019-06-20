Казахстанский клуб расстался с полузащитником из Сербии

Состав «Каспия» Янич пополнил в марте и в текущем сезоне первой лиги сыграл лишь четыре матча, а в Кубке провел одну встречу. Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Для 26-летнего Янича «Каспий» стал первой зарубежной командой. На родине он играл за клубы из первой лиги’Инджию, «Добановци», «Срем Яково», «Жарково», «Рад» и «Бежанию».