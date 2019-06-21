Источник: «Челси» скоро объявит о назначении Чеха на пост технического директора
Бывший голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех вернётся в «Челси».
Бывший голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех вернётся в «Челси».
О назначении 37-летнего чешского
Чех провёл в «Челси» большую часть профессиональной карьеры. За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих он завоевал 15 трофеев, включая четыре титула
Ранее пост технического директора «Челси» занимал Майкл Эменало, который в ноябре 2017 года ушёл из лондонского клуба в «Монако».
Одной из первых задач Чеха в «Челси» станет консультирование руководства относительно назначения нового главного тренера команды.