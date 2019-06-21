Источник: «Челси» скоро объявит о назначении Чеха на пост технического директора

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О назначении 37-летнего чешского экс-футболиста на пост технического директора клуба будет объявлено в ближайшее время, сообщает Sky Sports.

Чех провёл в «Челси» большую часть профессиональной карьеры. За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих он завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов.

Ранее пост технического директора «Челси» занимал Майкл Эменало, который в ноябре 2017 года ушёл из лондонского клуба в «Монако».