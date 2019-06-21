Клуб КПЛ намерен вернуть защитника из европейского клуба

На его счету 39 матчей, в которых 29-летний защитник забил четыре мяча. В зимнее межсезонье футболист проходил просмотр в кокшетауском «Окжетпесе», однако не подошел клубу. В итоге Стаменкович отправился в бельгийский клуб «Сент-Жилуаз», который занял третье место во втором по значимости дивизионе чемпионата страны. Правда, сам защитник не имел постоянной игровой практики и провел за новую команду всего шесть матчей, забив один гол.