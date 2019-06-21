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10:19 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ намерен вернуть защитника из европейского клуба

Павлодарский «Иртыш» близок к возвращению сербского футболиста Милоша Стаменковича, сообщает корреспондент Vesti.kz. Новый главный тренер павлодарцев Милан Миланович знаком с возможностями своего соотечественника, поэтому намерен укрепить им линию обороны.

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По окончании прошлогоднего сезона Стаменкович покинул «Иртыш», за который играл полтора сезона.

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На его счету 39 матчей, в которых 29-летний защитник забил четыре мяча. В зимнее межсезонье футболист проходил просмотр в кокшетауском «Окжетпесе», однако не подошел клубу. В итоге Стаменкович отправился в бельгийский клуб «Сент-Жилуаз», который занял третье место во втором по значимости дивизионе чемпионата страны. Правда, сам защитник не имел постоянной игровой практики и провел за новую команду всего шесть матчей, забив один гол.

В конце июня у Стаменковича заканчивается контракт с «Сент-Жилуазом» и он намерен продолжить карьеру в КПЛ.

Отметим, что «Иртыш» в текущем сезоне премьер-лиги занимает лишь девятое место. После ряда неудач с поста главного тренера был уволен болгарин Димитар Димитров.

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