Чемпион мира и Европы по футболу Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Ранее Торрес выступал за испанский «Атлетико», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянский «Милан». В составе «Челси» он стал победителем Лиги чемпионов (2011/12), Лиги Европы (2012/13) и обладателем Кубка Англии (2011/12). Вместе с «Атлетико» дошел до финала Лиги чемпионов (2015/16) и стал победителем Лиги Европы (2017/18). В составе сборной Испании форвард завоевал золото чемпионата мира (2010) и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).