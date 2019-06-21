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11:23 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира и Европы по футболу Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

ТАСС, 21 июня. Испанский нападающий японского футбольного клуба «Саган Тосу» Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры. Об этом 35-летний футболист сообщил в своем Twitter.

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Источник: AFP 2019

«После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру», — написал испанец.

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Ранее Торрес выступал за испанский «Атлетико», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянский «Милан». В составе «Челси» он стал победителем Лиги чемпионов (2011/12), Лиги Европы (2012/13) и обладателем Кубка Англии (2011/12). Вместе с «Атлетико» дошел до финала Лиги чемпионов (2015/16) и стал победителем Лиги Европы (2017/18). В составе сборной Испании форвард завоевал золото чемпионата мира (2010) и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).

Всего испанский футболист провел 706 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 252 мяча. На счету Торреса в национальной команде 110 матчей и 38 голов.

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