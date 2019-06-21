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11:50 (мск), источник: Vesti.kz

Интрига в Шымкенте. Превью к 15-му туру КПЛ

Каждая игра 15-го тура казахстанской премьер-лиги по своему интересна, но центральной следует считать с участием «Ордабасы» и «Астаны», очень нуждающихся в победе из-за высокой плотности в турнирной таблице. Об этом и других матчах рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Футбол. Премьер-лига. Тур 15

23 июня (воскресенье)

«Ордабасы» — «Астана»
Очки нужны и тем, и другим. «Астане» — чтобы не дать увеличить отрыв «Тоболу», являющемуся потенциальным лидером и имеющему в запасе две игры, а «Ордабасы» — чтобы доказать самому себе в готовности бороться за самые высокие места.

К этому противостоянию шымкентцы, занимающие четвертую строчку, подходят с беспроигрышной серией из девяти игр (четыре победы и пять ничьих). Плюс у них самая надежная оборона, в пассиве которой всего пять пропущенных мячей. В этом смысле «Астана» может противопоставить свою атакующую мощь, за счет чего она и считается самой результативной командой чемпионата с 30 забитыми голами.

В первом круге «Астана» победила «Ордабасы» — 2:1.

В целом южане неудачно играют против столичного клуба, в 33 матчах они добились только семь побед при пяти ничьих и 21 поражении с разницей мячей 33−56.

«Кайсар» — «Тараз»
Думается, кызылординцы не отпустят таразцев. Во-первых, играют дома и смотрятся куда убедительнее гостей. Во-вторых, они все еще сохраняют хорошие шансы в этом сезоне завоевать бронзовые медали. В связи с этим не имеют права оступаться несмотря на то, что команда Вахида Масудова, идущая на десятом месте, в очках нуждается не меньше.

В первом круге «Кайсар» оказался сильнее «Тараза» — 2:1.

Всего команды провели 43 игры, в которых кызылординские игроки одержали 17 побед при пяти ничьих и 21 поражении с разницей мячей 44−48.

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«Иртыш» — «Шахтер»
В предыдущем туре павлодарцы с новым тренером не проиграли, что уже хорошо. Теперь их задача — выкарабкаться с нижней части таблицы, клуб с футбольными традициями не должен находиться на девятой позиции. Другое дело, что набрать очки с «горняками» будет непросто, как-никак подопечные Николая Костова демонстрируют приличную игру. Хотя «Иртыш» обязан вернуть должок за крупный проигрыш в первом круге — 0:4.

В личных встречах «Иртыш» имеет приличное преимущество, победив в 37 матчах из 70 при 17 мирных исходах и 16 неудачах с разницей мячей 97−62.

«Атырау» — «Актобе»
«Нефтяники» не проигрывают последние три матча, включая полуфинальную кубковую встречу с «Ордабасы», которого, кстати, оставили за бортом нынешнего розыгрыша. Словом, атыраусцам предоставляется прекрасная возможность продлить свою беспроигрышную серию, учитывая беспомощность актюбинцев, не знающих побед на протяжении восьми туров. Кроме того, в последних трех играх им даже не удавалось забить. Иной исход возможен при недооценке соперника хозяевами.

Правда, в первом круге «Актобе» взял верх над «Атырау» — 2:0.

Прежде атыраусцы только в девяти случаях выигрывали у «красно-белых» при десяти ничьих и 27 поражениях с разницей мячей 31−68.

«Тобол» — «Окжетпес»
Костанайцы вылетели из Кубка, поэтому им ничего не остается кроме, как зубами цепляться за медали, не говоря уже о том, что являются лидерами по потерянным очкам. В свою очередь синегорцы решают более скромные задачи, успехом для них станет сохранение прописки в премьер-лиге. Но в предстоящем матче мотивация у футболистов Владимира Газзаева будет повыше. Ко всему прочему, они не проиграли не одного матча на своем поле в текущем чемпионате.

В первом круге «Тобол» переиграл «Окжетпес» — 2:1.

В предыдущих 40 матчах костанайский клуб удачливым оказывался 23 раза при девяти ничьих и восьми проигрышах с разницей мячей 70−33.

«Кайрат» — «Жетысу»
В первом круге талдыкорганцы нанесли алматинцам чувствительное поражение — 3:0. Но с тех пор многое изменилось — семиреченцы чередовали успешные игры с провальными, откатившись на шестое место, в то время как кайратовцы после ряда неудачных матчей и возвращения в строй капитана Бауыржана Исламхана начали снова выигрывать, вернувшись в тройку лидеров. Это значит, что команда Алексея Шпилевского — фаворит матча, не сказать, что безоговорочный, но в этот день можно рискнуть на нее поставить — все же победы в последних четырех турах были одержаны ею неслучайно.

Между собой клубы провели 43 матча, в которых «Кайрат» одержал 25 побед при семи ничьих и 11 поражениях с разницей мячей 61−34.

Руслан Ошуров  .

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