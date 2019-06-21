Марадона ответил на слухи о болезни Альцгеймера
Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Диего Марадона опроверг слухи о том, что ему была диагностирована болезнь Альцгеймера. Пост с обращением он опубликовал в Instagram.
Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Диего Марадона опроверг слухи о том, что ему была диагностирована болезнь Альцгеймера. Пост с обращением он опубликовал в Instagram.
«Все врут, все врут. Они говорят о болезни Альцгеймера и даже не знают, что это», — заявил Марадона. Он также сказал, что люди, страдающие этим заболеванием, умирают, а он уходить из жизни не собирается. Также аргентинец добавил, что некоторые журналисты такими сообщениями вносят путаницу.
14 июня сообщалось, что Марадона покинул пост главного тренера мексиканского «Дорадос»
На данный момент от болезни Альцгеймера страдают 26 миллионов человек по всему миру. Постепенно у пациентов происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи и когнитивных функций, в конце концов больные теряют способность ухаживать за собой и умирают.