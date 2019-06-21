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12:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Марадона ответил на слухи о болезни Альцгеймера

Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Диего Марадона опроверг слухи о том, что ему была диагностирована болезнь Альцгеймера. Пост с обращением он опубликовал в Instagram.

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Источник: AP 2019

«Все врут, все врут. Они говорят о болезни Альцгеймера и даже не знают, что это», — заявил Марадона. Он также сказал, что люди, страдающие этим заболеванием, умирают, а он уходить из жизни не собирается. Также аргентинец добавил, что некоторые журналисты такими сообщениями вносят путаницу.

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14 июня сообщалось, что Марадона покинул пост главного тренера мексиканского «Дорадос» из-за проблем со здоровьем. Ему предстоит провести две операции — на плече и на колене. Информацию о том, что у чемпиона мира 1986 года обнаружили болезнь Альцгеймера, позднее распространил ряд аргентинских СМИ.

На данный момент от болезни Альцгеймера страдают 26 миллионов человек по всему миру. Постепенно у пациентов происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи и когнитивных функций, в конце концов больные теряют способность ухаживать за собой и умирают.

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