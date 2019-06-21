Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
9«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
19Главные звёзды Кубка Америки
12:56 (мск), источник: Vesti.kz

Когда на второе место метит экс-клуб КПЛ, или что нужно знать о ближайших играх в первой лиге

В выходные пройдут матчи 11-го тура в первой лиге Казахстана. Самый интересный из них состоится в Петропавловске, где встретятся претенденты на выход в КПЛ «Кызыл-Жар СК» и «Каспий», передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Команды в нынешнем сезоне потерпели по одному поражению, но актаусцы в турнирной таблице располагаются выше, а именно на втором месте, опережая на два очка идущих следом петропавловцев. То есть, в случае победы команда Али Алиева сместит со второй строчки «Каспий». Намерения североказахстанцев стать вторыми весьма понятны, ведь вторая позиция позволит напрямую отобраться в КПЛ, тогда как третья команда будет вынуждена играть переходные матчи с десятым клубом премьер-лиги. Как видно, соперников ожидает архиважный поединок.

Читайте также
Казахстанский клуб расстался с полузащитником из Сербии

Прежде соперники провели 20 очных встреч, в которых шесть побед одержали футболисты «Кызыл-Жар СК» при трех ничьих и 11 поражениях с разницей мячей 22−29.

Единственной командой, не знающей поражения, по-прежнему остается «Алтай», удерживающий за собой лидерство. В этот раз подопечные Сергея Тимофеева играют на выезде с замыкающим турнирную таблицу «Актобе-Жасом». У них не должно возникнуть проблем с продлением беспроигрышной серии, если с соответствующим настроем подойдут к игре.

А вот другому претенденту на повышение в классе «Акжайыку» предстоит домашний матч с крепкой «Академией Онтустик». Уральцы находятся на шестом месте, отставая на три пункта от занимающего четвертую строчку шымкентского клуба. «Акжайыку» необходимо непременно выигрывать, чтобы не отдалиться от своей заветной цели по возвращению в КПЛ.

В целом тур пройдет в два дня. 22 июня (суббота) сыграют «Кыран» — «Махтаарал», «Кайрат-Жастар» — «Жетысу Б», а 23-го числа встретятся «Астана М» — «Байконур», «Акжайык» — «Академия Онтустик», «Актобе-Жас» — «Алтай», «Кызыл-Жар СК» — «Каспий», «Экибастуз» — «Шахтер-Булат».

Руслан Ошуров  

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
Больше Бузовой: сколько дает реклама Медведевой и Загитовой
Аргентинский футболист перешел в московский «Спартак»
Задушить четверными: Тутберидзе атакует Медведеву
Каким будет московский «Спартак» без Дениса Глушакова
«Интер» согласовал контракт с форвардом МЮ
Россиянин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» «Макларен»
Поветкин проведет бой 12 июля в Саудовской Аравии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь