Когда на второе место метит экс-клуб КПЛ, или что нужно знать о ближайших играх в первой лиге

Команды в нынешнем сезоне потерпели по одному поражению, но актаусцы в турнирной таблице располагаются выше, а именно на втором месте, опережая на два очка идущих следом петропавловцев. То есть, в случае победы команда Али Алиева сместит со второй строчки «Каспий». Намерения североказахстанцев стать вторыми весьма понятны, ведь вторая позиция позволит напрямую отобраться в КПЛ, тогда как третья команда будет вынуждена играть переходные матчи с десятым клубом премьер-лиги. Как видно, соперников ожидает архиважный поединок.

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Прежде соперники провели 20 очных встреч, в которых шесть побед одержали футболисты «Кызыл-Жар СК» при трех ничьих и 11 поражениях с разницей мячей 22−29.

Единственной командой, не знающей поражения, по-прежнему остается «Алтай», удерживающий за собой лидерство. В этот раз подопечные Сергея Тимофеева играют на выезде с замыкающим турнирную таблицу «Актобе-Жасом». У них не должно возникнуть проблем с продлением беспроигрышной серии, если с соответствующим настроем подойдут к игре.

А вот другому претенденту на повышение в классе «Акжайыку» предстоит домашний матч с крепкой «Академией Онтустик». Уральцы находятся на шестом месте, отставая на три пункта от занимающего четвертую строчку шымкентского клуба. «Акжайыку» необходимо непременно выигрывать, чтобы не отдалиться от своей заветной цели по возвращению в КПЛ.

В целом тур пройдет в два дня. 22 июня (суббота) сыграют «Кыран» — «Махтаарал», «Кайрат-Жастар» — «Жетысу Б», а 23-го числа встретятся «Астана М» — «Байконур», «Акжайык» — «Академия Онтустик», «Актобе-Жас» — «Алтай», «Кызыл-Жар СК» — «Каспий», «Экибастуз» — «Шахтер-Булат».