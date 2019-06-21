«Иртыш» уволил ассистентов Димитрова и назвал причину
Павлодарский «Иртыш» объявил о расторжении контрактов с ассистентами бывшего главного тренера Димитара Димитрова — Петаром Колевым и Георги Чиликовым, сообщает KazFootball.kz.
Павлодарский «Иртыш» объявил о расторжении контрактов с ассистентами бывшего главного тренера Димитара Димитрова — Петаром Колевым и Георги Чиликовым, сообщает KazFootball.kz.
«В связи с систематическими нарушениями и неподобающим поведением ассистентов главного тренера ФК «Иртыш» Георги Чиликова и Петара Колева, а также неподчинением непосредственному руководителю — главному тренеру Милану Милановичу, клуб сообщает о расторжении с ними трудовых договоров. Соответствующие уведомления были направлены Г. Чиликову и П. Колеву.
В сезоне 2018 года ФК «Иртыш» показал неудовлетворительные результаты, закончив чемпионат РК
Напомним, что в начале мая Димитар Димитров ушел из «Иртыша» с большим скандалом, причем болгарин подал в Международную федерацию футбола (ФИФА) иск против бывшего клуба. 7 июня было объявлено о назначении Милана Милановича новым тренером клуба.