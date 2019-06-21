«Иртыш» уволил ассистентов Димитрова и назвал причину

В сезоне 2018 года ФК «Иртыш» показал неудовлетворительные результаты, закончив чемпионат РК премьер-лиги на десятом месте, и тогда в тренерский штаб входили Г. Чиликов и П. Колев. На сезон 2019 года руководство клуба перед тренерским штабом, в том числе Г. Чиликовым и П. Колевым, поставило задачу — попадание в тройку призеров по итогам чемпионата РК. При этом было предоставлено право проведения селекционной работы по подбору качественных футболистов. Клуб на сегодняшний день потерпел десять поражений. Новый главный тренер клуба М. Миланович, когда приступил к работе, то представил свою программу и стратегию развития. Однако Г. Чиликов и П. Колев не разделяют взглядов М. Милановича, следствием чего стали неисполнения его распоряжений и приказов касательно тренировочного процесса. Клуб считает подобное поведение со стороны ассистентов Г. Чиликова и П. Колева неприемлемым. Все сотрудники ФК «Иртыш» без исключения должны выполнять должностные инструкции, а члены тренерского штаба поручения главного тренера. Все это отражается в негативном ключе на рабочей атмосфере в команде, следствием чего могут стать отрицательные спортивные результаты. В связи с этим ФК «Иртыш» вынужден принять решение о расторжении трудовых договоров с Г. Чиликовым и П. Колевым", — пишет пресс-служба клуба.