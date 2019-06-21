Чех стал техническим директором «Челси»

«Для меня большая честь снова иметь возможность присоединиться к “Челси”. Мне бы хотелось помочь команде создать наилучшую среду для продолжения успеха, которого она смогла достичь за последние 15 лет. С нетерпением жду новой задачи. Очень надеюсь, что смогу использовать все накопленные футбольные знания и опыт, чтобы помочь игрокам добиться еще большего успеха в будущем», — заявил Чех.