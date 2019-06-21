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13:30 (мск), источник: Газета.Ру

Чех стал техническим директором «Челси»

Экс-голкипер сборной Чехии Петр Чех назначен техническим директором лондонского «Челси».

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Об этом сообщает официальный сайт «аристократов».

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Футболист завершил игровую карьеру по окончании сезона-2018/19.

«Для меня большая честь снова иметь возможность присоединиться к “Челси”. Мне бы хотелось помочь команде создать наилучшую среду для продолжения успеха, которого она смогла достичь за последние 15 лет. С нетерпением жду новой задачи. Очень надеюсь, что смогу использовать все накопленные футбольные знания и опыт, чтобы помочь игрокам добиться еще большего успеха в будущем», — заявил Чех.

Экс-игрок выступал за «синих» с 2004 года по 2015. Затем он перешел в английский «Арсенал».

В составе лондонцев он смог стать чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) четыре раза, а также взять первенство Лиги чемпионов.

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