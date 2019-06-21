Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
9«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
19Главные звёзды Кубка Америки
14:55 (мск), источник: Газета.Ру

«Интер» согласовал контракт с Лукаку

Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку согласовал контракт с миланским «Интером», сообщает The Sun.

Наверх
Источник: Reuters

Как информирует источник, зарплата 26-летнего игрока в итальянском клубе составит £180 тыс. в неделю.

Теперь перед миланской командой стоит задача договориться с «манкунианцами», которые хотят получить за своего нападающего €80 млн.

В завершившемся сезоне бельгиец принял участие в 45 матчах всех турниров в составе «Манчестер Юнайтед». Он стал автором 15 забитых мячей и смог отдать четыре результативные передачи.

Соглашение Лукаку с «МЮ» истекает летом 2022 года.

Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Вскрылись детали конфликта в доме Бари Алибасова
Больше Бузовой: сколько дает реклама Медведевой и Загитовой
Аргентинский футболист перешел в московский «Спартак»
Задушить четверными: Тутберидзе атакует Медведеву
Каким будет московский «Спартак» без Дениса Глушакова
Россиянин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» «Макларен»
Поветкин проведет бой 12 июля в Саудовской Аравии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь