«Интер» согласовал контракт с Лукаку
Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку согласовал контракт с миланским «Интером», сообщает The Sun.
Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку согласовал контракт с миланским «Интером», сообщает The Sun.
Как информирует источник, зарплата 26-летнего игрока в итальянском клубе составит £180 тыс. в неделю.
Теперь перед миланской командой стоит задача договориться с «манкунианцами», которые хотят получить за своего нападающего €80 млн.
В завершившемся сезоне бельгиец принял участие в 45 матчах всех турниров в составе «Манчестер Юнайтед». Он стал автором 15 забитых мячей и смог отдать четыре результативные передачи.
Соглашение Лукаку с «МЮ» истекает летом 2022 года.