«Интер» согласовал контракт с Лукаку

Источник: Reuters

Как информирует источник, зарплата 26-летнего игрока в итальянском клубе составит £180 тыс. в неделю.

Теперь перед миланской командой стоит задача договориться с «манкунианцами», которые хотят получить за своего нападающего €80 млн.

В завершившемся сезоне бельгиец принял участие в 45 матчах всех турниров в составе «Манчестер Юнайтед». Он стал автором 15 забитых мячей и смог отдать четыре результативные передачи.