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15:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист ударом ноги разбил сопернику лицо

Нападающий испанской «Мальорки» Марк Педраса во время матча против «Депортиво» разбил лицо полузащитнику Алексу Бергантиньосу. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте El Chiringuito TV.

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Источник: Reuters

В конце первого тайма Педраса пошел в подкат против Бергантиньоса и попал ему ногой в лицо. В итоге окровавленного полузащитника «Депортиво» пришлось уносить с поля на носилках, продолжить участие в матче он не сумел. Педраса был удален.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Депортиво» и «Мальорка» встречались в рамках финального матча плей-офф Сегунды. Команды разыгрывают право выступить в следующем сезоне в Примере — высшем дивизионе чемпионата Испании.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Депортиво». Ответный матч состоится 23 июня на Мальорке.

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