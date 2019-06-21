Футболист ударом ноги разбил сопернику лицо
Нападающий испанской «Мальорки» Марк Педраса во время матча против «Депортиво» разбил лицо полузащитнику Алексу Бергантиньосу. Об этом сообщается в
Нападающий испанской «Мальорки» Марк Педраса во время матча против «Депортиво» разбил лицо полузащитнику Алексу Бергантиньосу. Об этом сообщается в
В конце первого тайма Педраса пошел в подкат против Бергантиньоса и попал ему ногой в лицо. В итоге окровавленного полузащитника «Депортиво» пришлось уносить с поля на носилках, продолжить участие в матче он не сумел. Педраса был удален.
«Депортиво» и «Мальорка» встречались в рамках финального матча
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Депортиво». Ответный матч состоится 23 июня на Мальорке.