«Барселона» решила отдать игрока и доплатить еще 100 миллионов евро за Неймара

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

По информации источника, каталонцы отправили формальное предложение в Париж через посредника: клубы не общаются напрямую из-за плохих отношений. В переговорах «Барселоне» и ПСЖ помогают агенты Коутинью и Неймара. Отмечается, что процесс идет проще, чем ожидалось.

Французы заинтересованы в полузащитнике. «Барселона» также предлагала ПСЖ выбрать еще одного футболиста, чтобы снизить размер выплаты, однако вариант с уходом Коутинью и доплатой в 100 миллионов евро является более вероятным.

19 июня сообщалось, что «Барселона» может избавиться Коутинью и Усмана Дембеле, чтобы на вырученные деньги купить Неймара. Руководство ПСЖ в свою очередь готово продать бразильца, если получит выгодное предложение. Сам футболист также хочет уйти из парижской команды, а его агент Пини Захави начал искать ему новый клуб в Испании.