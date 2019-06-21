«Милан» отклонил предложение «Барселоны» в € 40 млн по Романьоли
«Барселона» предпринимала попытки приобрести защитника «Милана» Алессио Романьоли, утверждает Tuttosport.
«Барселона» предпринимала попытки приобрести защитника «Милана» Алессио Романьоли, утверждает Tuttosport.
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В завершившемся сезоне на клубном уровне Романьоли принял участие в 41 матче и отметился двумя результативными ударами. Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 50 млн. Ранее Романьоли выступал также за «Рому» и «Сампдорию».