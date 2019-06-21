Президент «Наполи»: Желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»

«Маурицио — хороший тренер, у меня было достаточно времени, чтобы в этом убедиться. Я не был удивлён, ведь в футболе больше нет места иконам. Он ничего не выиграл здесь и, возможно, ничего не выиграет в Турине. Теперь мы соперники, поэтому могу только пожелать ему ничего не выиграть».