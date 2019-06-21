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19:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Наполи»: Желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».

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Источник: Reuters

«Маурицио — хороший тренер, у меня было достаточно времени, чтобы в этом убедиться. Я не был удивлён, ведь в футболе больше нет места иконам. Он ничего не выиграл здесь и, возможно, ничего не выиграет в Турине. Теперь мы соперники, поэтому могу только пожелать ему ничего не выиграть».

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Я за свободу, так что с уважением отношусь к выбору Сарри. Люди могут делать всё что угодно, но они должны брать на себя ответственность. Никогда не верил в абсолютную любовь Сарри к «Наполи», и время доказало, что я прав.

«Маурицио понадобится время, “Ювентус” будет вынужден дать это ему. Будет весело, если Карло Анчелотти победит его на футбольном поле», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere della sera.

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